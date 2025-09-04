Macron afirma que 26 países se comprometeram a dar garantias de segurança à Ucrânia

O presidente francês, Emmanuel Macron, garantiu nesta quinta-feira (4) que 26 países se comprometeram a participar da segurança da Ucrânia, em caso de um cessar-fogo ou um acordo de paz com a Rússia, ao término de uma cúpula em Paris.

Os líderes europeus reuniram-se com o seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, para discutir as garantias de segurança que ofereceriam a Kiev quando a guerra com a Rússia terminar, e também conversaram por videoconferência com o americano Donald Trump.

"Vinte e seis países se comprometeram a mobilizar (...) tropas na Ucrânia ou a estar presentes por terra, mar ou ar para fornecer essa segurança ao território ucraniano e à Ucrânia no dia seguinte a um cessar-fogo ou à paz", afirmou Macron.