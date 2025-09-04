Microfones abertos registram conversa entre Xi e Putin sobre imortalidade

Em seguida, o tradutor de Xi, que transmitia seus comentários a Putin, citou em russo uma frase de um poema da dinastia Tang: "Antigamente, as pessoas raramente viviam até os 70 anos, mas hoje em dia, aos 70 anos, você continua sendo uma criança".

O presidente russo então se virou para Xi e fala, enquanto gesticulava com as mãos, mas não foi possível ouvir suas frases na transmissão da CCTV.

O tradutor chinês transmitiu segundos depois os comentários de Putin a Xi. "Com o desenvolvimento da biotecnologia, os órgãos humanos podem ser transplantados continuamente, as pessoas podem viver cada vez mais jovens, e até mesmo alcançar a imortalidade" afirmou, segundo o intérprete.

Xi voltou a falar em mandarim quando a câmera retirou o foco dos presidentes: "As previsões indicam que, neste século, pode ser possível viver até os 150 anos".

Putin confirmou a conversa durante uma breve entrevista coletiva. "Acho que foi quando estávamos indo para o desfile que o presidente falou sobre isso", declarou aos jornalistas, em referência a Xi.

"As tecnologias modernas, relacionadas com os avanços da saúde e da medicina, como os métodos cirúrgicos relacionados ao transplante de órgãos, permitem à humanidade esperar que a vida ativa continue, não como é hoje", acrescentou o presidente russo.