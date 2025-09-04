Ministro venezuelano acusa EUA de 'assassinato sumário' após ataque a barco

"Não está claro, não explicaram nada, anunciam pomposamente ter assassinado 11 pessoas. Isso é muito delicado. E o direito à defesa?", insistiu. "Não há nada que sustente a acusação".

A ação militar representou uma escalada nas ações dos Estados Unidos, depois que Trump assinou uma ordem executiva que autoriza o uso do Exército contra os cartéis do narcotráfico.

O presidente venezuelano Nicolás Maduro declarou estado de alerta máximo diante do que ele chama de ameaça militar dos Estados Unidos.

O chavismo afirma que as ações de Washington no Caribe buscam uma mudança de regime na Venezuela.

"O que sempre tentaram", disse Cabello. "Acabar com a revolução bolivariana, com mentiras, com 'fake news'. A última coisa que inventaram foi um ataque", insistiu.

O ministro anunciou exercícios militares da Milícia Bolivariana na quinta e sexta-feira. A Milícia é o quinto componente das Forças Armadas, integrada por civis e com grande carga ideológica.