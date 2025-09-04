Mortos no pior terremoto da história recente do Afeganistão passam de 2.200

Centenas de corpos foram recuperados dos escombros no Afeganistão nesta quinta-feira (4), elevando para mais de 2.200 o número de mortos no terremoto de magnitude 6 ocorrido no domingo, o mais mortal da história recente do país.

Sobreviventes nos povoados situados nas encostas das montanhas da província de Kunar, onde se concentra a quase totalidade dos mortos e cerca de 4.000 feridos, se preparam para passar outra noite ao relento.

Os deslizamentos de terra continuam dificultando o acesso às áreas mais remotas, algumas das quais já não tinham estradas antes da catástrofe.