Paraguai empata com Equador (0-0) e vai à Copa do Mundo de 2026

O Paraguai empatou em 0 a 0 com o Equador nesta quinta-feira (4), em Assunção, e se classificou para a Copa do Mundo de 2026, depois de 16 anos sem disputar o torneio.

Com o resultado, a seleção paraguaia soma 25 pontos e fica na sexta posição da tabela das Eliminatórias Sul-Americanas, a última que dá vaga direta no Mundial do ano que vem, e não pode mais ser alcançada pela Venezuela (7ª).

Na próxima terça-feira, o Paraguai encerra sua campanha nas Eliminatórias visitando o Peru em Lima, enquanto o Equador, já classificado, receberá a atual campeã do mundo, Argentina, em Guayaquil.