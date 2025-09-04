Pentágono diz que aviões da Venezuela sobrevoaram navio dos EUA em movimento 'provocador'

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos afirmou que dois aviões militares venezuelanos voaram perto de um navio da Marinha americana em águas internacionais nesta quinta-feira (4), classificando a ação de "movimento altamente provocador" e alertando Caracas contra uma escalada adicional.

"O cartel que controla a Venezuela é fortemente aconselhado a não prosseguir com qualquer esforço adicional para obstruir, dissuadir ou interferir nas operações de combate ao tráfico de drogas e contraterrorismo realizadas pelos militares dos Estados Unidos", escreveu o Pentágono na rede social X.

md/des/rpr