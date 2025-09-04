Presidente da Guiana, Irfaan Ali, anuncia reeleição para segundo mandato

O presidente de Guiana, Irfaan Ali, anunciou à AFP na quarta-feira (3) sua vitória nas eleições da última segunda-feira no pequeno país sul-americano, que possui as maiores reservas de petróleo per capita do mundo.

O líder de centro-esquerda, 45 anos, prometeu tirar o país de 850.000 habitantes da pobreza, graças à riqueza petrolífera. Ele também terá que administrar a questão delicada de Esequibo, a região rica em petróleo e minerais que é reivindicada pela vizinha Venezuela.

"Os números são claros. O Partido Progressista do Povo/Cívico (PPP/C) obteve uma vitória esmagadora. Temos uma grande maioria e estamos prontos para fazer o país avançar", disse Ali em uma breve declaração por telefone.