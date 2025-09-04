Rubio se reúne com Noboa para reforçar cooperação EUA-Equador em segurança

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, se reúne com o presidente equatoriano, Daniel Noboa, nesta quinta-feira (4), durante uma visita a Quito, na qual ele deverá se oferecer para fortalecer a cooperação em segurança para conter a violência de gangues no país.

Rubio se reunirá a portas fechadas com Noboa, um de seus aliados mais próximos na região que, assim como seu homólogo americano, Donald Trump, busca expandir as operações militares para enfrentar organizações do tráfico de drogas.

Reeleito em maio, Noboa é um empresário que consolidou seu poder no Equador desde sua surpreendente vitória em 2023. Para Rubio, ele poderia seguir os passos do presidente salvadorenho Nayib Bukele, cuja guerra contra as gangues reduziu a violência criminal em seu país a níveis históricos, apesar das críticas de grupos de direitos humanos por se basear em um regime de exceção com prisões sem ordem judicial.