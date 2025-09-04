Rússia se vangloria de ser líder em protéses para mutiliados após anos de conflito na Ucrânia

A Rússia vangloriou-se nesta quinta-feira (4) de ser um dos países mais avançados no campo das próteses de membros, devido ao número de soldados que tiveram que recorrer a elas após combaterem na Ucrânia.

O número de militares russos mortos ou feridos desde o início do conflito em 2022 é um segredo de Estado, mas, segundo estimativas independentes, pode chegar a centenas de milhares.

A vice-ministra da Defesa Anna Tsiviliova, considerada parente do presidente Vladimir Putin, afirmou que os soldados que retornam da Ucrânia foram "motores" das inovações russas no campo das próteses.