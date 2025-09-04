Sabalenka vence Pegula e volta à final do US Open

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, venceu a americana Jessica Pegula (N.4) nesta quinta-feira (4) e está de volta à final do US Open.
Sabalenka fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 6-3 e 6-4, em duas horas e cinco minutos na quadra central de Flushing Meadows, em Nova York.
Atual campeã, a bielorrussa de 27 anos vai tentar defender o título no próximo sábado contra a vencedora da outra semifinal, entre a japonesa Naomi Osaka (N.24) e a americana Amanda Anisimova (N.9).
Em uma reedição da final do ano passado contra Pegula, Sabalenka precisou de todo o seu sangue frio e nervos de aço para vencer nesta quinta-feira.
A americana, derrotada em dois sets há um ano, assumiu o controle da partida no início e também teve quatro break points para igualar o placar na terceira parcial.
"Não sei como consegui. Eu estava apenas rezando e torcendo pelo melhor", disse Sabalenka sobre as oportunidades salvas no set decisivo.
"Tive que trabalhar muito duro para conseguir esta vitória", reconheceu a número 1 do mundo, que comemorou muito após converter seu terceiro match point.
Buscando seu primeiro troféu de Grand Slam do ano, Sabalenka também pode se tornar a primeira campeã a manter o título em Flushing Meadows desde que Serena Williams foi campeã por três anos consecutivos, entre 2012 e 2014.
