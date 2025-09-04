Sabalenka vence Pegula e volta à final do US Open

Em uma reedição da final do ano passado contra Pegula, Sabalenka precisou de todo o seu sangue frio e nervos de aço para vencer nesta quinta-feira.

A americana, derrotada em dois sets há um ano, assumiu o controle da partida no início e também teve quatro break points para igualar o placar na terceira parcial.

"Não sei como consegui. Eu estava apenas rezando e torcendo pelo melhor", disse Sabalenka sobre as oportunidades salvas no set decisivo.

"Tive que trabalhar muito duro para conseguir esta vitória", reconheceu a número 1 do mundo, que comemorou muito após converter seu terceiro match point.

Buscando seu primeiro troféu de Grand Slam do ano, Sabalenka também pode se tornar a primeira campeã a manter o título em Flushing Meadows desde que Serena Williams foi campeã por três anos consecutivos, entre 2012 e 2014.

