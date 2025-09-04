Secretário de Saúde Kennedy Jr. defende demissão de diretora do CDC

O secretário de Saúde dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy, defendeu nesta quinta-feira(4) a decisão de demitir a diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) como algo "absolutamente necessário" para restabelecer os altos padrões.

A oposição democrata o pressionou a renunciar durante uma troca acalorada de críticas em uma sessão da Comissão de Finanças do Senado.

"Precisamos de uma nova liderança ousada, competente e criativa no CDC, pessoas capazes e dispostas a traçar um novo rumo", disse Kennedy em uma audiência marcada por tensões e gritos.