Senado do Texas aprova lei para limitar acesso a pílulas abortivas

Uma vez promulgada, qualquer cidadão poderá processar um possível infrator e reivindicar uma indenização de pelo menos 100.000 dólares (545 mil reais).

Embora não estabeleça um processo criminal contra as mulheres que tentem obter as pílulas, o projeto de lei proíbe sua prescrição, produção ou envio.

A legislação marca uma nova vitória para o movimento antiaborto nos Estados Unidos, impulsionado por uma decisão da Suprema Corte de 2022 que provocou uma drástica redução do direito ao aborto em numerosos estados do país.

"Busca-se proteger o bebê que cresce no ventre de sua mãe e garantir que as grandes farmacêuticas não possam enviar pílulas tóxicas ao Texas apenas para inflar seus lucros à custa da vida", escreveu o senador republicano Bryan Hughes na rede social X.

"Pretendem transformar os texanos em caçadores de recompensas", lamentou, por outro lado, a senadora democrata Carol Alvarado, citada pelo The New York Times.

Ao revogar a decisão Roe contra Wade, que garantia o direito ao aborto em nível federal, a Suprema Corte transformou os estados na única jurisdição nesse tema.