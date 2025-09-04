Setor privado dos EUA criou 54 mil empregos em agosto, muito menos do que previsto

"O ano começou com um forte crescimento do emprego, mas esse impulso foi afetado pela incerteza", afirmou Nela Richardson, economista-chefe da ADP, em comunicado.

Acrescentou que a desaceleração na contratação de trabalhadores poderia ser explicada por problemas que vão desde a escassez de mão de obra até o nervosismo dos consumidores.

Embora áreas como o lazer e a hotelaria tenham se mantido estáveis, outras, como a indústria manufatureira, o comércio, o transporte e os serviços públicos, perderam postos de trabalho.

No entanto, os números da ADP às vezes diferem dos dados do governo.

As empresas americanas têm enfrentado uma maior incerteza este ano, ao lidar com as flutuações decorrentes das políticas tarifárias anunciadas pelo presidente Donald Trump.

Após retornar à Casa Branca, em janeiro, Trump impôs uma tarifa de 10% a quase todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos, antes de aumentá-la para dezenas dessas economias.