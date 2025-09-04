Assine UOL
Sinner atropela Musetti e chega às semifinais do US Open

Em um duelo inédito entre italianos, Jannik Sinner derrotou Lorenzo Musetti na noite desta quarta-feira (3) e avançou para as semifinais do US Open. 

O número 1 do mundo derrotou seu grande amigo Musetti (10º) por 6-1, 6-4 e 6-2 nas quartas de final do Grand Slam de Nova York. 

Sinner, que fez 24 anos em agosto, é o segundo tenista mais jovem a avançar para as semifinais dos quatro Grand Slams em uma única temporada. 

Se passar pelas semifinais desta sexta-feira contra o canadense Felix Auger-Aliassime, ele terá alcançado as quatro finais do Grand Slam deste ano, com um total de dois títulos (Aberto da Austrália e Wimbledon) e um vice-campeonato (Roland Garros). 

A outra semifinal de Nova York contará com um duelo emocionante entre o espanhol Carlos Alcaraz e o sérvio Novak Djokovic. 

Quase à meia-noite, Sinner encerrou o primeiro duelo entre tenistas italianos em um jogo de quartas de final de um Grand Slam. 

"Nos conhecemos muito bem (...) Mas tivemos que deixar a amizade de lado durante a partida. Depois, quando apertamos as mãos, tudo fica bem", declarou Sinner. "Da minha parte, foi uma atuação muito sólida", comemorou ele.

Como vinha sendo previsto, o duelo foi bastante desequilibrado a favor do atual campeão, invicto em suas últimas 26 partidas de Grand Slam em quadras duras, a terceira maior sequência da história. 

Ele acumula um total de 16 vitórias contra jogadores de seu país. Musetti, semifinalista em Wimbledon (2024) e Roland Garros (2025), tampouco conseguiu fazer frente ao tenista ruivo de San Candido. 

Para seu desespero, Sinner neutralizou todas as suas sete oportunidades de break point, enquanto converteu cinco das seis que teve a seu favor. 

Musetti pelo menos lutou mais do que Alexander Bublik, que conseguiu ganhar apenas três games contra Sinner, e seu tênis elegante, com um backhand de uma mão cada vez mais raro, redimiu aqueles que esperavam por uma noite com mais competitividade. 

A vitória permite que Sinner mantenha sua liderança no ranking da ATP, que teria sido perdida para Alcaraz em caso de derrota. 

O italiano precisa terminar o torneio com um resultado melhor do que o do espanhol para conservar sua primeira posição.

