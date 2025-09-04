Sinner atropela Musetti e chega às semifinais do US Open

Se passar pelas semifinais desta sexta-feira contra o canadense Felix Auger-Aliassime, ele terá alcançado as quatro finais do Grand Slam deste ano, com um total de dois títulos (Aberto da Austrália e Wimbledon) e um vice-campeonato (Roland Garros).

A outra semifinal de Nova York contará com um duelo emocionante entre o espanhol Carlos Alcaraz e o sérvio Novak Djokovic.

Quase à meia-noite, Sinner encerrou o primeiro duelo entre tenistas italianos em um jogo de quartas de final de um Grand Slam.

"Nos conhecemos muito bem (...) Mas tivemos que deixar a amizade de lado durante a partida. Depois, quando apertamos as mãos, tudo fica bem", declarou Sinner. "Da minha parte, foi uma atuação muito sólida", comemorou ele.

Como vinha sendo previsto, o duelo foi bastante desequilibrado a favor do atual campeão, invicto em suas últimas 26 partidas de Grand Slam em quadras duras, a terceira maior sequência da história.

Ele acumula um total de 16 vitórias contra jogadores de seu país. Musetti, semifinalista em Wimbledon (2024) e Roland Garros (2025), tampouco conseguiu fazer frente ao tenista ruivo de San Candido.