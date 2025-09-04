Terremoto no Afeganistão deixou mais de 2.200 mortos, segundo balanço atualizado

Mais de 2.200 pessoas morreram no terremoto de 6 graus de magnitude que atingiu o leste do Afeganistão no domingo à noite, informou nesta quinta-feira (4) o governo talibã em um balanço atualizado.

Hamdullah Fitrat, porta-voz adjunto do governo, anunciou na rede social X que, dos 2.217 mortos e quase 4.000 feridos, a maioria das vítimas está concentrada na província de Kunar, perto da fronteira com o Paquistão. Ele acrescentou que as operações de resgate prosseguem.

