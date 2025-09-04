Tribunal nos EUA mantém decisão favorável a passaportes com gênero "X"

Um tribunal de apelações dos Estados Unidos confirmou nesta quinta-feira (4) uma decisão de um tribunal inferior que ordenava ao governo de Donald Trump retomar a emissão de passaportes com a opção de gênero "X".

Trump havia emitido, em janeiro, uma ordem executiva segundo a qual apenas dois gêneros seriam reconhecidos: masculino e feminino, pondo fim às políticas oficiais que reconheciam um terceiro gênero nos passaportes, identificado com um "X".

Em junho, uma juíza distrital ordenou ao Departamento de Estado que retomasse a emissão de passaportes com a opção "X" para pessoas transgênero e não binárias afetadas pela mudança de política.