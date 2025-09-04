Trump diz que estabelecerá tarifa 'considerável' para semicondutores

Um mês antes, o presidente havia anunciado sua intenção de taxar em 100% os "chips e semicondutores" importados, sem oferecer informações sobre uma data de entrada em vigor.

"Mas a boa notícia para empresas como a Apple é que se você construir [fábricas] nos Estados Unidos ou se comprometer a fazê-lo, não terá que pagar", continuou.

Nos últimos meses, muitos pesos-pesados da tecnologia, fabricantes e usuários dependentes de semicondutores anunciaram investimentos em solo americano.

A Apple, por exemplo, prometeu 600 bilhões de dólares em quatro anos, e a Micron Technology planeja elevar seus investimentos para 200 bilhões.

O setor de semicondutores é alvo de numerosas rivalidades entre os Estados Unidos e os principais países produtores, como China e Taiwan.

Washington revogou, em particular, a autorização concedida à gigante taiwanesa TSMC de exportar sem licença para a China equipamento americano para a fabricação de chips eletrônicos.