Vice-presidente da Comissão Europeia classifica situação em Gaza como 'genocídio'

Os 27 países da União Europeia se mostraram particularmente divididos quanto à atitude a adotar em relação a Israel desde o início da sua guerra em Gaza contra o Hamas, em resposta ao ataque lançado por este movimento islamista palestino em 7 de outubro de 2023 em território israelense.

Vários países, entre eles a Alemanha, insistem no direito de Israel de se defender, respeitando o direito internacional, enquanto outros, como a Espanha, denunciam há vários meses um "genocídio" contra os palestinos de Gaza.

Essas divisões paralisam qualquer ação europeia sobre o assunto.

No final de junho, a Comissão Europeia considerou que Israel violava um artigo do acordo de associação que o une à UE, em matéria de respeito pelos direitos humanos.

Em resposta, propôs suspender alguns financiamentos europeus para start-ups israelenses. Mas essa decisão ainda não obteve a aprovação dos Estados-membros, apesar de semanas de conversas.

