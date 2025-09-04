Wall Street fecha em alta, impulsionada por dados do emprego nos EUA

No mês passado, foram criados 54 mil empregos no setor privado, frente aos 106 mil de julho. Os mercados previam a criação de cerca de 75 mil postos de trabalho.

Estes dados se somam ao aumento dos pedidos semanais de seguro-desemprego (+237 mil) e à contração do índice de emprego, segundo a pesquisa da federação profissional ISM.

"Estamos em um período em que as más notícias são, de certo modo, boas notícias, já que o mercado espera uma redução dos juros do Fed", comentou Pat Donlon, da Fiduciary Trust Company, em declarações à AFP.

Vários membros do banco central americano defenderam recentemente um relaxamento da política monetária da instituição, e seu presidente, Jerome Powell, deixou a porta aberta para esta ideia devido ao desaquecimento do mercado de trabalho nos Estados Unidos.

Os dados publicados nesta quinta-feira reforçam as expectativas de uma redução dos juros na reunião do comitê de política monetária do Fed, em meados de setembro, segundo a ferramenta de acompanhamento FedWatch, do grupo CME.

Segundo José Torres, do Interactive Brokers, não só os dados do emprego animam Wall Street: o candidato do presidente Donald Trump para o cargo de governador do Fed, Stephen Miran, "está prestes a ser confirmado".