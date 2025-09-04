Washington processa Trump por envio de forças federais à capital

A cidade de Washington apresentou nesta quinta-feira (4) uma ação contra o presidente Donald Trump e seu governo pelo envio de forças federais à capital dos Estados Unidos.

Essa medida, que segundo admitiu a própria prefeita da cidade permitiu uma redução da criminalidade, é descrita, no entanto, como uma "ocupação militar forçada que excede em muito as atribuições do presidente".

Em meados de agosto, Trump impôs o envio de tropas federais a Washington para "limpar" a capital americana, que segundo ele está "gangrenada por gangues violentas".