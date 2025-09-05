Agosto de 2025 igualou o de 2024 como o mais quente já registrado na Espanha

A temperatura média de agosto igualou a do mesmo mês de 2024, com ambos sendo os meses de agosto mais quentes desde o início dos registros na Espanha, anunciou a agência estatal de meteorologia Aemet.

"Os dois últimos meses de agosto foram os mais quentes da série histórica, com 25°C de média, ou seja, 2ºC acima da média para o mês", afirmou a Aemet em um comunicado.

Agosto foi "extremamente quente" e caracterizado por uma prolongada onda de calor de 16 dias, a mais intensa desde o início dos registros no país, lembrou a agência nacional.