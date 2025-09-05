Alcaraz bate Djokovic e vai à final do US Open

"É uma sensação ótima estar na final do US Open novamente, é incrível", disse o Alcaraz após a vitória.

"Hoje não foi meu melhor dia no torneio, mas mantive um bom nível do primeiro ao último ponto", reconheceu.

Djokovic lutou no início da partida e chegou a abrir 3-0 no segundo set, mas acabou cedendo a parcial no tie break.

Com dois sets de desvantagem, a virada era praticamente impossível contra um adversário 16 anos mais jovem e que vive grande momento na temporada.

'Nole' parabenizou Alcaraz com um abraço na rede após sua quarta derrota em semifinal de Grand Slam este ano.

Caso Sinner avance para a final, o italiano e Alcaraz serão a primeira dupla a se enfrentar em três finais de Grand Slam em uma mesma temporada na Era Aberta (desde 1968).