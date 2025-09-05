Assine UOL
Anisimova vence Osaka e vai enfrentar Sabalenka na final do US Open

A tenista americana Amanda Anisimova, número 9 do mundo, derrotou a japonesa Naomi Osaka (N.24) na madrugada desta sexta-feira (5) e se classificou para enfrentar na final do US Open a bielorrussa Aryna Sabalenka (N.1), atual campeã do torneio.

Em uma batalha de quase três horas, Anisimova, vice-campeã de Wimbledon em julho, selou a vitória em 2 sets a 1, com parciais de 6-7 (4/7), 7-6 (7/3) e 6-3, e impediu Osaka de chegar à sua primeira final de Grand Slam desde 2021.

A americana de 24 anos tentará conquistar seu primeiro título de Major no próximo sábado. Para isso, terá que impedir o bicampeonato de Sabalenka, contra quem tem o retrospecto positivo de seis vitórias em nove confrontos.

Independentemente do resultado da final, Anisimova certamente estrará no Top 5 quando o próximo ranking da WTA for publicado.

Por sua vez, Osaka, bicampeã em Nova York (2018 e 2020), retornará ao Top 20 pela primeira vez desde 2022.

Ex-número 1 do mundo, a japonesa de 27 anos começou melhor a partida, conquistando 11 pontos consecutivos e liderando por 2-0 e 0-40 no saque de Anisimova.

Mas a americana respondeu, salvou seu serviço e quebrou o saque de Osaka no game seguinte, dando o tom para um duelo extremamente equilibrado entre duas jogadoras experientes no jogo de fundo de quadra.

Osaka levou a melhor no tie break do primeiro set e mostrou um espírito de luta admirável ao devolver três quebras na segunda parcial, que Anisimova venceu em outro tie break.

No set decisivo, a tenista da casa abriu vantagem e se impôs com seu saque eficiente e uma esquerda demolidora, fechando a partida no terceiro match point.

"Não sei como consegui. Naomi está jogando um tênis incrível. Ela está de volta ao seu devido lugar", disse Anisimova, emocionada, na quadra central de flushing Meadows.

"Este torneio é muito importante para mim, sempre foi um sonho", lembrou a americana, que até este ano nunca havia chegado às oitavas de final do US Open.

