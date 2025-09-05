Anthropic, gigante da IA, expande restrições de uso a empresas chinesas

O grupo de Inteligência Artificial (IA) Anthropic ampliará as restrições de uso para entidades chinesas para incluir subsidiárias de organizações chinesas com sede no exterior, por motivos de segurança nacional.

A empresa, que conta com o respaldo da Amazon, é conhecida pelo seu chatbot Claude e seus modelos de IA, e se posiciona como focada em segurança e desenvolvimento responsável.

Empresas com sede na China, Rússia, Coreia do Norte ou Irã não podem acessar os serviços comerciais da Anthropic "devido a riscos legais, regulatórios e de segurança", explicou a companhia em um comunicado desta sexta-feira (5).