AP questiona ataques israelenses que mataram cinco jornalistas em hospital de Gaza

No entanto, em um despacho publicado nesta sexta-feira, a AP escreveu que os resultados de suas próprias investigações "questionam seriamente" a versão do Exército israelense, em guerra contra o movimento islamista palestino Hamas em Gaza desde que este atacou Israel em 7 de outubro de 2023.

A AP lembrou que a parte superior do edifício atingido pelo Exército israelense é "um local conhecido" por ser utilizado por jornalistas, especialmente para realizar transmissões ao vivo.

Segundo testemunhas, o local é "frequentemente" sobrevoado por drones, e isso ocorreu "cerca de 40 minutos antes do ataque", acrescenta o artigo.

A agência citou um oficial militar israelense que, sob condição de anonimato, declarou que o Exército chegou a pensar que uma câmera no telhado do hospital era utilizada pelo Hamas porque esta e seu operador estavam cobertos com uma toalha, o que foi considerado "suspeito".

Na realidade, tratava-se de um jornalista que colaborava com a agência britânico-canadense Reuters, Hossam al-Masri, e que tinha o costume, ao trabalhar no telhado do hospital, de cobrir seus equipamentos com um lenço ou tecido para protegê-los do sol e da poeira, como fazem vários de seus colegas.

Al-Masri deveria ter sido facilmente identificado pelo drone que sobrevoou o local antes do primeiro ataque, que provocou sua morte, aponta a AP, ao especificar que não encontraram evidências de outra câmera nesse local no dia da tragédia.