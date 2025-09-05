Belém ou o quebra-cabeça para sediar a COP30 em novembro

Simples, mas aconchegante, o Hotel COP30 de Belém ainda não fechou nenhuma reserva para o evento de novembro: seus proprietários pretendem alugar o edifício inteiro para alguma delegação estrangeira, mas até agora seus preços não convenceram ninguém.

A pouco mais de dois meses da conferência anual da ONU sobre a mudança climática, o alto custo da hospedagem preocupa a organização de um evento que receberá cerca de 50.000 pessoas durante 12 dias na cidade amazônica.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva idealizou a COP30 em Belém para dar visibilidade à maior floresta tropical do planeta, fundamental contra o aquecimento global.