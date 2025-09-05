Carlo Acutis, 'influencer de Deus', será o primeiro santo 'millennial'

Acutis fazia evangelização pela internet e criou uma exposição digital sobre os milagres eucarísticos, o que o levou a ficar conhecido como "padroeiro da internet", "influencer de Deus" ou "ciberapóstolo".

Acutis, nascido em Londres em 1991 em uma família italiana rica e pouco praticante do catolicismo, cresceu em Milão e demonstrou desde cedo seu fervor religioso.

Ele foi beatificado em 2020 e o Vaticano atribui dois milagres a Acutis que o qualificam para ser canonizado: a cura de uma criança brasileira com uma rara malformação do pâncreas e a cura de uma estudante costa-riquenha gravemente ferida em um acidente.

Nos dois casos, as famílias invocaram a intercessão do adolescente.

Em Assis, onde o túmulo de Carlo Acutis atrai todos os anos centenas de milhares de peregrinos e curiosos, a diocese instalou telões para acompanhar a cerimônia e fretou um trem especial que transportará mais de 800 pessoas a Roma.

- "Verso l'alto" -

A canonização, que segue à beatificação, é o resultado de um processo longo e meticuloso e só pode ser aprovada pelo papa.