Centenas de sul-coreanos detidos em operação migratória em fábrica nos Estados Unidos

Centenas de sul-coreanos foram detidos em uma operação migratória efetuada em uma fábrica ainda em construção de baterias das empresas Hyundai e LG na Geórgia, Estados Unidos, informaram nesta sexta-feira (5) as autoridades de Seul e fontes que acompanham o caso.

Na quinta-feira, o Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE) deteve até 450 pessoas no local em que está sendo construída uma fábrica de baterias para Hyundai e LG, segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

A Coreia do Sul é um importante fabricante mundial de automóveis e de componentes eletrônicos, com várias unidades de produção nos Estados Unidos.