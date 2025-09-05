China imporá sobretaxas provisórias às importações de carne de porco europeia

A China anunciou nesta sexta-feira (5) que imporá sobretaxas provisórias às importações de carne de porco provenientes da União Europeia (UE), no âmbito de uma investigação que, segundo Pequim, evidenciou práticas de dumping.

O gigante asiático havia iniciado essa investigação em junho de 2024, pouco depois de a UE anunciar sua intenção de impor tarifas adicionais aos veículos elétricos importados da China.

A China ? o maior consumidor mundial de carne de porco ? importou no ano passado produtos suínos no valor de 4,3 bilhões de yuans (604 milhões de dólares ou 3,2 bilhões de reais) apenas de um dos principais produtores europeus, a Espanha, segundo dados oficiais da alfândega chinesa.