Departamento de Guerra: um retorno ao passado dos EUA

O Departamento de Guerra, título escolhido por Donald Trump para denominar de agora em diante a pasta da Defesa dos Estados Unidos, remonta à história governamental americana.

- Mais de 200 anos -

Segundo o site oficial de história do Pentágono, o Departamento de Guerra foi estabelecido em agosto de 1789 para supervisionar o Exército, a Marinha e o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos.

Pouco menos de uma década depois, a responsabilidade pelas forças navais foi transferida para o novo Departamento da Marinha, que também assumiu a responsabilidade pelo Corpo de Fuzileiros Navais em 1834.