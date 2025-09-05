Desemprego nos EUA vai a 4,3% em agosto, com novos postos de trabalho em queda

A taxa de desemprego subiu para 4,3%, contra 4,2% em julho e 4,1% em junho.

Este é o nível mais elevado desde o último trimestre de 2021.

Esta publicação pode finalmente convencer o Federal Reserve dos Estados Unidos (Fed, banco central) a reduzir as taxas de juros para apoiar a economia na próxima reunião em 17 de setembro.

O crescimento do emprego em junho, que anteriormente havia sido estimado em 14.000, foi revisado para uma queda de 13.000, segundo o relatório. A contratação em julho foi ligeiramente ajustada para cima.

Os números de emprego dos Estados Unidos frequentemente são um dado chave observado pelos analistas, já que normalmente influenciam como o Federal Reserve ajusta as taxas de juros, outro dos principais focos do presidente Donald Trump.

- Números "manipulados" -

Os números desta sexta-feira estão sob um escrutínio particular após um mau desempenho nos dados de julho ? divulgados no mês passado ? levar Trump a afirmar que os números estavam "manipulados" e a demitir a comissária de estatísticas de trabalho.