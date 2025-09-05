Desemprego nos EUA vai a 4,3% em agosto, com novos postos de trabalho em queda

A economia dos Estados Unidos criou menos postos de trabalho do que o esperado em agosto, segundo dados do governo publicados nesta sexta-feira (5), que situaram a taxa de desemprego em 4,3%.

Os Estados Unidos criaram 22.000 novos empregos no mês passado, abaixo dos 79.000 de julho, segundo o Departamento de Trabalho. Os analistas esperavam 75.000 novos empregos, de acordo com o consenso publicado pela MarketWatch.

A taxa de desemprego subiu para 4,3%, contra 4,2% em julho e 4,1% em junho.