Estoque de anticoncepcionais gera impasse diplomático entre Bélgica e EUA

Um porta-voz do Departamento de Estado americano explicou que foi tomada a decisão de "destruir determinados produtos anticoncepcionais abortivos provenientes de contratos da USAID da era Biden, que foram rescindidos".

A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) foi quase totalmente desmantelada pelo governo do republicano Donald Trump desde que ele voltou à Casa Branca, em janeiro, após o mandato do democrata Joe Biden.

A decisão sobre os anticoncepcionais ilustra as novas diretrizes políticas de Washington, com uma forte redução do apoio a programas que promovem o planejamento familiar ou o aborto.

O chanceler belga, Maxime Prévot, indicou que parte dos produtos armazenados na Bélgica e pertencentes aos Estados Unidos, entre eles implantes e DIUs, foram deslocados do depósito original e que as más condições de armazenamento também poderiam alterar seu estado.

Segundo o ministro, a diplomacia belga está "ofendida" com esta situação há várias semanas.

"Tanto aqui, na embaixada americana, quanto lá, diretamente em Washington, interviemos para dizer: 'De acordo, vocês mudam de política, lamentamos, mas, por favor, ao menos permitam que o que já foi comprado chegue aos destinatários adequados'", enfatizou.