EUA sanciona três ONGs palestinas próximas do Tribunal Penal Internacional

As sanções congelam todos os ativos que essas ONGs possuem sob jurisdição dos Estados Unidos e proíbem qualquer transação financeira com elas.

Nem os Estados Unidos, nem Israel são membros do TPI, o tribunal permanente com sede em Haia responsável por processar e julgar pessoas acusadas de genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra.

Nos últimos meses, os Estados Unidos intensificaram as sanções contra juízes e promotores do TPI.

"Somos contra a agenda politizada do TPI, seus excessos e seu desrespeito à soberania dos Estados Unidos e de nossos aliados", afirmou Rubio.

O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, considerou a medida contra as ONGs "completamente inaceitável".

"Durante décadas, essas ONGs realizaram um trabalho vital em matéria de direitos humanos, especialmente em relação à responsabilização por violações de direitos humanos" nos Territórios Palestinos, disse Turk em nota.