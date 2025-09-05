Exército israelense bombardeia edifício na Cidade de Gaza

O Exército israelense afirmou nesta sexta-feira (5) que bombardeou um edifício utilizado pelo movimento islamista Hamas na Cidade de Gaza, que Israel se prepara para ocupar.

"O Hamas havia instalado dentro desse edifício infraestruturas utilizadas para preparar e realizar ataques contra as tropas do Exército israelense", indicou em comunicado.

"As notícias sobre o início dos bombardeios israelenses contra prédios de apartamentos são aterrorizantes. Todo mundo está assustado e não sabe para onde ir", afirmou Ahmed Abu Wutfa, de 45 anos, que vive no quinto andar de um prédio a oeste da Cidade de Gaza.