Formiga, Sorín e Córdoba, os novos embaixadores da Fifa contra o racismo

A brasileira Formiga, o argentino Juan Pablo Sorín e o colombiano Iván Córdoba, três personalidades do futebol sul-americano, estão entre os 16 membros do painel "Players' Voice", formado pela Fifa para combater o racismo no futebol, anunciou a instituição nesta sexta-feira (5).

"Seu papel é supervisionar e acompanhar as iniciativas" contra o racismo, "promover a educação a todos os níveis" do jogo e "fomentar a reflexão em torno de novas ideias", segundo a Fifa.

Formado em meio à uma mobilização mais ampla contra este crime lançada no ano passado, o grupo também inclui os franceses Blaise Matuidi, Mikaël Silvestre e Jessica Houara, o togolês Emmanuel Adebayor, a sueca Lotta Schelin, o marfinense Didier Drogba e o liberiano George Weah, "capitão honorário".