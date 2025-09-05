França vence Ucrânia (2-0) em sua estreia nas Eliminatórias europeias

O esquema 4-2-3-1 foi uma verdadeira dor de cabeça para a defesa ucraniana. E o sistema defensivo, ponto fraco do time francês, teve o retorno de Dayot Upamecano e mostrou mais solidez do que na derrota para a Espanha (5 a 4) na semifinal da Liga das Nações da Uefa, em julho.

A má notícia para os franceses foi a lesão do atacante Ousmane Dembélé, que teve que ser substituído por Hugo Ekitiké depois de ter entrado no lugar de seu companheiro de Paris Saint-Germain Désiré Doué, também com problemas físicos.

Favorito à Bola de Ouro, Dembélé deixou o campo com dores na paarte posterior da coxa direita, um problema que pode ser consequência da longa temporada do PSG, campeão da Liga dos Campeões e finalista da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Por outro lado, Mbappé marcou seu 51º gol em 91 jogos pela seleção francesa.

Atual vice-campeã mundial, a França enfrenará na segunda rodada das Eliminatórias a Islândia, que em jogo simultâneo goleou o Azerbaijão por 5 a 0, na próxima terça-feira, no Parque dos Príncipes.

