Grande Prêmio de Mônaco seguirá na Fórmula 1 até 2035

Prova histórica da Fórmula 1, o Grande Prêmio de Mônaco continuará no calendário até 2035, anunciou a organização da competição nesta sexta-feira (5).

"A Fórmula 1 estende o Grande Prêmio de Mônaco até 2035, inclusive, após a ampliação do acordo existente com o Automóvel Clube de Mônaco (ACM), que vigorava até 2031", informou o Formula One Group em comunicado publicado antes do GP da Itália, que será disputado neste fim de semana, em Monza.

Na lista de Grandes Prêmios mais disputados no Mundial desde 1950, o de Mônaco, que acontece nas ruas do Principado, ocupa o segundo lugar, atrás justamente do circuito de Monza, que é realizado ininterruptamente desde 1955.