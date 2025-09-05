Hamas divulga vídeo que mostra dois reféns israelenses em Gaza

O braço armado do Hamas divulgou hoje um vídeo que mostra dois reféns israelenses sequestrados em Gaza desde o ataque executado pelo movimento islamista em Israel, em 7 de outubro de 2023.

O vídeo de mais de três minutos e meio mostra um refém em um veículo em movimento, em uma área de edifícios destruídos, que implora ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para não iniciar uma ofensiva para tomar a Cidade de Gaza.

A imprensa israelense o identificou como Guy Gilboa Dalal, que estava no festival de música Nova no sul de Israel quando foi sequestrado pelos milicianos na manhã de 7 de outubro de 2023.