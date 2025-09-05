Assine UOL
Hamas divulga vídeo que mostra dois reféns israelenses em Gaza

Familiares de sequestrados pelo Hamas protestam pedindo retorno de todos os reféns, em Israel
Familiares de sequestrados pelo Hamas protestam pedindo retorno de todos os reféns, em Israel Imagem: Shir Torem/Reuters

O braço armado do Hamas divulgou hoje um vídeo que mostra dois reféns israelenses sequestrados em Gaza desde o ataque executado pelo movimento islamista em Israel, em 7 de outubro de 2023.

O vídeo de mais de três minutos e meio mostra um refém em um veículo em movimento, em uma área de edifícios destruídos, que implora ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para não iniciar uma ofensiva para tomar a Cidade de Gaza.

A imprensa israelense o identificou como Guy Gilboa Dalal, que estava no festival de música Nova no sul de Israel quando foi sequestrado pelos milicianos na manhã de 7 de outubro de 2023.

No vídeo publicado, ele afirma em hebraico que está na Cidade de Gaza e que as imagens foram gravadas no dia 28 de agosto de 202.

No final do vídeo, o refém é observado ao lado de outro sequestrado, cuja família pediu para não ser identificado.

A AFP não conseguiu verificar a autenticidade das imagens, nem a data em que foram gravadas.

Em fevereiro, durante a trégua com Israel, o Hamas publicou um vídeo que mostrava dois israelenses, um deles Gilboa Dalal, em um veículo, assistindo uma cerimônia de libertação de reféns.

Das 251 pessoas sequestradas em 7 de outubro de 2023, 47 permanecem em cativeiro em Gaza, incluindo 25 que, segundo o Exército, estão mortas.

Desde então, o Hamas e a Jihad Islâmica, outro grupo armado palestino, publicaram vários vídeos de reféns.

A trégua de 19 de janeiro a 17 de março permitiu o retorno a Israel de 33 reféns, incluindo oito falecidos. Em troca, quase 1.800 palestinos detidos em prisões israelenses foram libertados.

A trégua anterior, com duração de uma semana, ocorreu em novembro de 2023 e também permitiu a libertação de reféns em troca de detentos palestinos.

