Homem morre em praia de Sydney após provável ataque de 'grande tubarão'

Um "grande tubarão" provavelmente atacou e matou um homem em uma praia do norte de Sydney, na Austrália, neste sábado (6, data local), informou a polícia, o que provocou o fechamento de diversas praias.

O homem foi retirado do mar pela manhã e levado à praia de Long Reef, mas morreu no local, disse a polícia de Nova Gales do Sul em comunicado.

"Um homem morreu nas praias do norte após ser mordido pelo que se acredita que era um grande tubarão", afirmou a polícia.