Israel destrói edifício em Gaza e Hamas publica vídeo de reféns no dia 700 da guerra

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu nesta sexta que alguns reféns poderiam ter "morrido recentemente", calculando o total de mortos em "aproximadamente 38", para depois reduzir esse número para 20 ou 30.

O Exército israelense estima atualmente que 25 dos 47 reféns que permanecem em Gaza morreram.

Trump também declarou que os Estados Unidos mantêm "negociações intensas com o Hamas".

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, instou Israel a deter a "catástrofe" no território palestino, onde foram registradas pelo menos 370 mortes por inanição desde o início das hostilidades.

Na devastada Faixa de Gaza, assediada e assolada pela fome em 20% de seu território, segundo a ONU, a Defesa Civil, organização de primeiros socorros que opera sob a autoridade do Hamas, reportou nesta sexta 42 mortes por disparos ou bombardeios israelenses, metade delas na Cidade de Gaza.

Dadas as restrições aos meios de comunicação em Gaza e a dificuldade de acesso à região, a AFP não pôde verificar de forma independente essa informação.