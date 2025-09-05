Jeannette Jara, a comunista que se afasta do PC em sua campanha à Presidência do Chile

Bandeiras chilenas são agitadas, mas nenhuma vermelha ou com a foice e o martelo. A mensagem nos comícios da candidata presidencial de centro-esquerda, a comunista Jeannette Jara, é clara: construir um projeto comum.

A decisão não é banal em um país com um influente Partido Comunista (PC), que chegou ao poder pelas urnas com a coalizão de Salvador Allende em 1970 e com a de Gabriel Boric em 2022, mas que também é hoje um dos mais liberais da região em termos econômicos.

Em um comício alguns dias atrás em um ginásio em Rancagua, cidade mineradora do centro do país, os simpatizantes de Jara, militante do PC desde os 14 anos, a receberam com aplausos e sem a antiga simbologia partidária.