Kaio Jorge é cortado da Seleção por lesão e Andreas Pereira é convocado

A Seleção Brasileira perdeu o atacante Kaio Jorge devido a uma lesão e o meio-campista Andreas Pereira foi convocado para substituí-lo, anunciou a CBF nesta sexta-feira (5).

Segundo uma nota da entidade, Kaio Jorge sofreu uma "lesão muscular" durante a vitória do Brasil sobre o Chile por 3 a 0 no Maracanã, na quinta-feira, pela penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Andreas Pereira, anunciado como reforço do Palmeiras na semana passada, foi chamado para substituir o atacante do Cruzeiro no jogo contra a seleção boliviana, em El Alto (4.150 metros acima do nível do mar), que encerra a participação brasileira nas Eliminatórias.