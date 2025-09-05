Kim diz a Xi que espera desenvolver constantemente os laços entre China e Coreia do Norte

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, expressou ao presidente chinês, Xi Jinping, sua "firme vontade de desenvolver constantemente" as relações bilaterais, informou a imprensa estatal nesta sexta-feira (5), após a reunião dos dois governantes em Pequim.

Os dois se reuniram na noite de quinta-feira no Grande Palácio do Povo na capital chinesa, onde Kim reafirmou os "sentimentos de amizade" entre as nações, segundo a agência de notícias estatal norte-coreana KCNA.

Kim concluiu assim uma rara visita à China, principal aliada da Coreia do Norte, onde acompanhou ao lado do presidente da Rússia, Vladimir Putin, e de Xi um enorme desfile militar que comemorou o aniversário de 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial.