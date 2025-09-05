Lula diz à Comissão Europeia que espera assinar acordo UE-Mercosul este ano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) espera que o acordo de livre-comércio entre o Mercosul e a União Europeia (UE) seja assinado "no fim deste ano", segundo afirmou à presidente da Comissão Europeia, braço executivo da UE, nesta sexta-feira (5).

A Comissão Europeia pôs em andamento, esta semana, o processo de ratificação do tratado comercial, que enfrenta a reticência da França e terá que ser aprovado pelos 27 países do bloco e pelo Parlamento Europeu.

Em uma conversa de 20 minutos com a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, Lula "saudou" que o Executivo europeu tenha validado o acordo, o primeiro passo antes de ser submetido aos Estados-membros e os eurodeputados, segundo uma nota oficial.