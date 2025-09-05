Maduro diz que 'nenhuma das diferenças' com EUA 'pode levar a um conflito militar'

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que "nenhuma das diferenças" que seu governo tem com os Estados Unidos justifica um conflito militar, em meio às advertências do presidente Donald Trump de que derrubará caças venezuelanos que considere um perigo.

"Nenhuma das diferenças que temos e tivemos pode levar a um conflito militar", disse Maduro em uma transmissão por todas as emissoras de rádio e televisão do país. "Não tem justificativa."

