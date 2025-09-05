Mexicana Mayra Hermosillo retrata matriarcado em que cresceu com 'Vainilla'

"Eu vim para a Cidade do México para ser atriz, e foi puro 'não', 'não', 'não'; então eu disse: 'vou parar de ser teimosa, não é o meu destino ser atriz'", conta, sorridente, Hermosillo à AFP no Lido de Veneza.

Mas "tinha vontade de continuar contando histórias", então decidiu dirigir. Após tentar emular seu admirado Guillermo del Toro escrevendo "algo como 'O Labirinto do Fauno'" e não "chegar nem à página dois", percebeu algo: "a única coisa sobre a qual posso escrever é algo que realmente conheça".

E assim concebeu "Vainilla" em 2018.

"Comecei a falar da minha família e explorei muitos lugares", explica, para contar a história de Roberta, uma menina de 8 anos que vive com sua mãe, tias, avó e bisavó, além da assistente, em uma casa ameaçada por uma ordem de despejo.

O filme, ambientado no México do final dos anos 1980 e início dos anos 1990, retrata o mundo em que Hermosillo cresceu, sendo criada por sua mãe. Em determinado momento, foram morar com sua avó, bisavó, uma tia e uma prima: "somente mulheres", nenhum homem.

"É um matriarcado total", afirma a diretora, que acredita que "ali começou a ser semeada a empatia em [seu] ser", ao viver sendo a única menina entre tantas adultas, como acontece com Roberta (Aurora Dávila) no filme.