Musical sobre Londres, o projeto secreto e inacabado de David Bowie

Segundo a BBC, dezenas de post-its que delineavam a trama e o contexto histórico de seu projeto teatral foram encontrados após a morte de Bowie, colados nas paredes de seu escritório trancado a chave em Nova York.

O cantor parecia fascinado por criminosos que operavam na Londres do início do século XVIII, entre eles, uma gangue chamada "The Mohocks". Estas notas mencionam, também, distúrbios que abalaram Londres em 1780 e o jornal The Spectator, publicado entre 1711 e 1712, que descrevia os costumes e modas da sociedade londrina.

No total, o acervo de arquivos de Bowie adquirido pelo Museu V&A contém mais de 90 mil objetos, incluindo figurinos, partituras e fotos.

Uma primeira seleção, escolhida pelo colaborador de Bowie, Nile Rodgers, e o grupo de rock feminino "The Last Dinner Party", será exposta a partir de 13 de setembro.

O primeiro escolheu, entre outros, uma roupa usada pelo cantor durante sua turnê, "Serious Moonlight", após o lançamento do álbum "Let's Dance", assim como trechos de sua correspondência privada.

Todas estas peças ilustram um "amor pela música que nos formou e salvou nossas vidas", segundo Rodgers.