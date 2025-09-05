Nicarágua inicia transição antecipada do poder de Ortega para Murillo

A morte de dois opositores presos na Nicarágua acendeu o alerta entre exilados e defensores dos direitos humanos, que atribuem esta nova "era repressiva" a uma transição antecipada de poder de Daniel Ortega, que está doente, para sua esposa, Rosario Murillo.

Ortega, que completa 80 anos em 11 de novembro, transfere tarefas todos os dias para Murillo, elevada a "copresidente" há sete meses por meio de uma reforma constitucional.

Os seguintes pontos explicam a consolidação do poder da copresidente de 74 anos, com imagem de implacável.