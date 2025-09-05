Norris supera Ferrari nos treinos livres do GP da Itália de F1

O piloto britânico Lando Norris (McLaren) foi o mais rápido na segunda sessão de treinos livres do Grande Prêmio da Itália, realizada nesta sexta-feira (5), no circuito de Monza, à frente da Ferrari do monegasco Charles Leclerc.

O terceiro colocado foi o espanhol Carlos Sainz (Williams), superando líder do campeonato, o australiano Oscar Piastri (McLaren), e o britânico Lewis Hamilton (Ferrari), que foi o quinto.

Norris chega a Monza como o principal perseguidor de Piastri, que tem 34 pontos de vantagem sobre seu companheiro de equipe.